Valor de apertura del dólar en Canadá este 25 de febrero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar en Canadá este 25 de febrero de USD a CAD

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,04% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 0,1%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una bajada del 1,04%.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual en este contexto.

