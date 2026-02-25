Principal indicador de la eurozona gana impulso y cierra la sesión en terreno positivo este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el EuroStoxx 50, que cerró rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con incrementos del 0,9%, hasta los 6.171,94 puntos. El índice llegó a un máximo de 6.176,87 puntos y un mínimo de 6.133,01 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,71%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota una subida 1,12%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 11,39%.