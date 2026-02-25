Noticias

Principal indicador de la eurozona gana impulso y cierra la sesión en terreno positivo este 25 de febrero

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el EuroStoxx 50, que cerró rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con incrementos del 0,9%, hasta los 6.171,94 puntos. El índice llegó a un máximo de 6.176,87 puntos y un mínimo de 6.133,01 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,71%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota una subida 1,12%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 11,39%.

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Europa

Últimas Noticias

Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al cierre de operaciones este 25 de febrero

Cierre de sesión ATX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Cotización del ATX: el principal

En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 25 de febrero

Cierre de operaciones AEX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

En el cierre de los

IBEX 35 de España cerró con ganancia de 1,07% este 25 de febrero

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

IBEX 35 de España cerró

Cierre del OMX Stockholm 30 este 25 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del OMX Stockholm 30

Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 25 de febrero

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones suizas caen; así fue