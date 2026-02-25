Índice Russell 2000 cierra operaciones este 25 de febrero con suba de 0,41%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Russell 2000, que terminó la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con leves incrementos del 0,41%, hasta los 2.663,33 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 2.671,25 puntos y la cifra mínima de 2.643,92 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,02%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 acumula un incremento del 0,18%. El Russell 2000 se sitúa un 2,04% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 6,18% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).