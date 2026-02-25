Índice Russell 2000 cierra operaciones este 25 de febrero con suba de 0,41%

Día en positivo para el Russell 2000, que terminó la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con leves incrementos del 0,41%, hasta los 2.663,33 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 2.671,25 puntos y la cifra mínima de 2.643,92 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,02%.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 acumula un incremento del 0,18%. El Russell 2000 se sitúa un 2,04% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 6,18% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).