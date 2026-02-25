IBEX 35 de España cerró con ganancia de 1,07% este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el IBEX 35, que cerró la sesión de mercado del miércoles 25 de febrero con ascensos del 1,07%, hasta los 47.152,48 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 47.171,41 puntos y la cifra mínima de 46.859,33 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,66%.

Si consideramos los datos de la última semana, el IBEX 35 marca un incremento 1,71%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 21,79%.