IBEX 35 de España cerró con ganancia de 1,07% este 25 de febrero

Positiva sesión para el IBEX 35, que cerró la sesión de mercado del miércoles 25 de febrero con ascensos del 1,07%, hasta los 47.152,48 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 47.171,41 puntos y la cifra mínima de 46.859,33 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,66%.
Si consideramos los datos de la última semana, el IBEX 35 marca un incremento 1,71%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 21,79%.