Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 25 de febrero

Sesión en positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión bursátil del miércoles 25 de febrero con leves incrementos del 0,66%, hasta los 26.765,72 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 26.870,03 puntos y un volumen mínimo de 26.632,53 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,88%.
Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un ascenso del 0,75%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,3% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,36% por encima de su valoración mínima del año en curso (26.149,31 puntos).