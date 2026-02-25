Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 25 de febrero en México

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy 25 de febrero en México

El euro se negoció al cierre a 20,27 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,4% con respecto al valor de la jornada previa de 20,35 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,06%, por lo que en términos interanuales acumula aún un descenso del 9,26%.

Respecto a días previos, con este valor cortó la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días es claramente inferior a la cifra lograda para el último año (9,03%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

