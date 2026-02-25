Euro: cotización de cierre hoy 25 de febrero en Guatemala

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 9,05 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,53% si se compara con la cotización de la sesión previa, que fue de 8,83 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un incremento 2,39% y en el último año acumula aún un ascenso del 7,74%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, con este valor frenó la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad fue de 25,23%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (18,78%), de manera que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.