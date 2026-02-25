Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 25 de febrero en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 9,05 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,53% si se compara con la cotización de la sesión previa, que fue de 8,83 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un incremento 2,39% y en el último año acumula aún un ascenso del 7,74%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, con este valor frenó la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad fue de 25,23%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (18,78%), de manera que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

