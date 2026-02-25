Euro: cotización de apertura hoy 25 de febrero en Guatemala

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza al inicio a 9,03 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,27% si se compara con los 8,83 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una subida 2,13%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 7,47%.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, con este dato corta la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad es superior a los números logrados para el último año (18,75%), así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.