Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 25 de febrero en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 25 de febrero en Guatemala

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza al inicio a 9,03 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,27% si se compara con los 8,83 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una subida 2,13%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 7,47%.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, con este dato corta la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad es superior a los números logrados para el último año (18,75%), así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar bajó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 25 de febrero

Tipo de cambio cerró con baja en la última sesión. Su valor con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar bajó en

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada

Organiza tu agente futbolera y revisa la lista completa con las horas

Liga MX: fecha, hora y

Euro: cotización de apertura hoy 25 de febrero en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Cuba este 25 de febrero de USD a CUP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Cuba: cotización de apertura del euro hoy 25 de febrero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del