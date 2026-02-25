El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno al inicio de operaciones este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el ATX, que comienza rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con subidas del 0,97%, hasta los 5.764,24 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas previas, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, donde marcó un descenso del 0,17%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX marca una bajada 0,97% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un incremento del 36,27%. El ATX se sitúa un 0,97% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,71% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).