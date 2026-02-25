Noticias

El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno al inicio de operaciones este 25 de febrero

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el ATX, que comienza rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con subidas del 0,97%, hasta los 5.764,24 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas previas, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, donde marcó un descenso del 0,17%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX marca una bajada 0,97% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un incremento del 36,27%. El ATX se sitúa un 0,97% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,71% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de Lisboa este 25 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del principal índice de

Criptomonedas: cuál es la cotización de bitcoin este 25 de febrero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Criptomonedas: cuál es la cotización

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de febrero en Miami

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Washington D. C. este 25 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 25 de febrero: temperatura, lluvias y viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Pronóstico del clima en Barranquilla