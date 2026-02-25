El principal indicador de la BMV abre jornada este 24 de febrero con alza de 0,43%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que empieza la sesión del martes 24 de febrero con leves incrementos del 0,43%, hasta los 70.934,82 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas anteriores, el índice invierte la cotización de la jornada previa, en el que obtuvo un descenso del 0,83%, demostrando que no es capaz de consolidar una tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano acumula una disminución del 0,31%. El índice BMV se sitúa un 0,93% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 10,59% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).