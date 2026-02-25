Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de febrero en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,4% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,21%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 2,07%.

Respecto a fechas previas, pone fin a dos jornadas seguidas con tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo previsible.

