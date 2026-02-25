Dólar: cotización de apertura hoy 25 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,4% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,21%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 2,07%.

Respecto a fechas previas, pone fin a dos jornadas seguidas con tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo previsible.