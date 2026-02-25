Noticias

Clima en Dallas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 25 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad.

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Dallas este miércoles:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 29%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 57 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 13 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Dallas

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado homónimo.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de precipitaciones bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más calientes se registran en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.



El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos registra de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

