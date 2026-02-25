Canadá: cotización de cierre del euro hoy 25 de febrero de EUR a CAD

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,12% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando cerró con 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una subida 0,25%, por lo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 3,23%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, invirtió el resultado de la jornada previa, donde acabó con una disminución del 0,17%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia estable. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (5,73%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en estas fechas.