Canadá: cotización de apertura del euro hoy 25 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,11% frente a los 1,61 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,23%, por ello desde hace un año aún conserva un incremento del 3,21%.

Con respecto a días pasados, invierte la cotización de la jornada previa, en el que obtuvo una disminución del 0,17%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (5,73%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual últimamente.