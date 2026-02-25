BIST 100 cierra la jornada a la baja este 25 de febrero

Jornada bajista para el BIST 100, que acabó la sesión bursátil del miércoles 25 de febrero con notables bajadas del 1,71%, hasta los 13.809,88 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 14.068,32 puntos y la cifra mínima de 13.752,78 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,24%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 acumula un descenso 3,16%; aunque en el último año aún acumula un ascenso del 44,26%. El BIST 100 se sitúa un 3,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 22,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).