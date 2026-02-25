BIST 100 cierra la jornada a la baja este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BIST 100, que acabó la sesión bursátil del miércoles 25 de febrero con notables bajadas del 1,71%, hasta los 13.809,88 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 14.068,32 puntos y la cifra mínima de 13.752,78 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,24%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 acumula un descenso 3,16%; aunque en el último año aún acumula un ascenso del 44,26%. El BIST 100 se sitúa un 3,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 22,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).