BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 25 de febrero

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BEL-20 INDEX, que cerró la jornada financiera del miércoles 25 de febrero con ligeras descensos del 0,23%, hasta los 5.616,48 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 5.639,14 puntos y la cifra mínima de 5.598,68 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,72%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX marca un descenso 1,08%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 27,06%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,08% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 10,14% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

