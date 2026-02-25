Apertura del principal índice de Lisboa este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin grandes cambios para el PSI 20, que inaugura rueda bursátil del miércoles 25 de febrero con una variación del 0,1%, hasta los 9.260,32 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días pasados, el selectivo interrumpe con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En relación a la última semana, el PSI 20 acumula una subida 1,28% y en el último año aún conserva un incremento del 36,18%. El PSI 20 se sitúa un 0,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.269,17 puntos) y un 10,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).