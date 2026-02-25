Apertura del principal índice de Bruselas este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BEL-20 INDEX, que inaugura la sesión del miércoles 25 de febrero con una variación del 0,12%, hasta los 5.622,49 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice da la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó una subida del 0,88%, mostrando una falta de continuidad en el resultado.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BEL-20 INDEX anota una disminución 0,97%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 27,19%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,97% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 10,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).