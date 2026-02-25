Noticias

Apertura del BIST 100 este 25 de febrero

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión bursátil sin cambios para el BIST 100, que comienza la jornada en los mercados del miércoles 25 de febrero con una variación del 0,23%, hasta los 14.018,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el selectivo suma dos fechas sucesivas de números negativos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca una bajada 1,69%; por el contrario en el último año aún acumula un incremento del 46,44%. El BIST 100 se sitúa un 2,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 24,48% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

