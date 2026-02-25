Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 25 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Swiss Market, que terminó la jornada en los mercados del miércoles 25 de febrero con leves descensos del 0,14%, hasta los 13.977,10 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 14.029,88 puntos y un volumen mínimo de 13.949,16 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,58%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Swiss Market anota un ascenso 1,23%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una subida del 9,13%. El Swiss Market se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (13.997,13 puntos) y un 7,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (13.023,81 puntos).