Valor de cierre del euro en Guatemala este 24 de febrero de EUR a GTQ

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 9,03 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,89% con respecto a los 8,86 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra una subida 1,72% y desde hace un año todavía mantiene un incremento del 5,29%.

Analizando este dato con el de días previos, invirtió el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con un descenso del 2,29%, siendo incapaz de consolidar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (18,72%), de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.