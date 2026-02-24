Noticias

Valor de cierre del euro en Canadá este 24 de febrero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Canadá este 24 de febrero de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% si se compara con los 1,61 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,02%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 2,98%.

Respecto de días pasados, dio la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó una subida del 0,02%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas personajes

Qué ver esta noche en

Valor de cierre del euro en Guatemala este 24 de febrero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Canadá este 24 de febrero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 24 de febrero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 24 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy