Valor de cierre del euro en Canadá este 24 de febrero de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% si se compara con los 1,61 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,02%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 2,98%.

Respecto de días pasados, dio la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó una subida del 0,02%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.