Peso mexicano se recupera ligeramente frente al dólar: cierre de cotización de tipo de cambio hoy martes 24 de febrero

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Este martes 24 de febrero de 2026, a pesar de que el peso mexicano recuperó terreno significativo, el dólar muestra una tendencia alcista y se mantiene estable, lo que lleva al tipo de cambio USD/MXN a fluctuar dentro de un margen reducido, en un contexto donde los inversores analizan los recientes indicadores económicos de México.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,17 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,59% con respecto a la cifra de la jornada anterior de 17,27 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,23%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 14,31%.

Respecto a días anteriores, dio la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó un ascenso del 0,66%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.

En cuanto a México, la inflación de la primera mitad de febrero alcanzó 0.25% quincenal, cifra superior al consenso de 0.21%, aunque menor a la previa de 0.31%. En términos interanuales, la inflación general se ubicó en 3.92%, mientras que la subyacente fue de 4.52%.

El informe semanal de ADP registró un incremento de 12,800 empleos, mejorando el dato revisado anterior de 11,500. El índice DXY del dólar, tras una caída en la jornada previa, logró recuperarse y marcó un máximo intradía de 97.96 puntos.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mundo. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.