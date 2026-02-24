Noticias

Valor de cierre del dólar en Canadá este 24 de febrero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Canadá este 24 de febrero de USD a CAD

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,04% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,04%; sin embargo en el último año aún acumula una bajada del 0,55%.

En relación a días previos, acumuló dos sesiones consecutivas de números positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de manera que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en este contexto.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas personajes

Qué ver esta noche en

Valor de cierre del euro en Guatemala este 24 de febrero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Euro: cotización de cierre hoy 24 de febrero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del euro en Canadá este 24 de febrero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Dólar: cotización de cierre hoy 24 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy