Valor de cierre del dólar en Canadá este 24 de febrero de USD a CAD

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,04% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,04%; sin embargo en el último año aún acumula una bajada del 0,55%.

En relación a días previos, acumuló dos sesiones consecutivas de números positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de manera que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en este contexto.