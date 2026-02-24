Noticias

Valor de apertura del euro en Canadá este 24 de febrero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro en Canadá este 24 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura bursátil el euro se paga al comienzo de sesión a 1,61 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,04% frente a los 1,61 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro registra una subida 0,06%, por ello desde hace un año aún acumula un ascenso del 3,06%.

Con respecto a días previos, acumula dos fechas seguidas de números positivos. La cifra de la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (5,73%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

