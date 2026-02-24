Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 24 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la jornada en los mercados del martes 24 de febrero con leves descensos del 0,14%, hasta los 5.597,15 puntos, tras la apertura. Respecto a días anteriores, el selectivo encadena cuatro sesiones sucesivas en caída.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra un descenso 0,83% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un incremento del 25,85%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,42% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 9,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).