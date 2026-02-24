Noticias

Índice Russell 2000 cierra operaciones este 24 de febrero con ganancia de 1,2%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día alcista para el Russell 2000, que terminó la sesión bursátil del martes 24 de febrero con subidas del 1,2%, hasta los 2.652,33 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 2.656,14 puntos y un mínimo de 2.619,03 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,4%.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 anota un incremento del 0,22%. El Russell 2000 se sitúa un 2,44% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

