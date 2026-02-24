Índice Russell 2000 cierra operaciones este 24 de febrero con ganancia de 1,2%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Russell 2000, que terminó la sesión bursátil del martes 24 de febrero con subidas del 1,2%, hasta los 2.652,33 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 2.656,14 puntos y un mínimo de 2.619,03 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,4%.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 anota un incremento del 0,22%. El Russell 2000 se sitúa un 2,44% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,75% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).