Índice ATX este 24 de febrero: pierde 1,02% durante la apertura de la jornada

Sesión adversa para el ATX, que empieza la sesión del martes 24 de febrero con bajadas del 1,02%, hasta los 5.758,23 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice pone el fin a dos sesiones de tendencia positiva.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX registra una subida 1%, por lo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 40,15%. El ATX se sitúa un 1,07% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).