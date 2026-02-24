Noticias

Índice ATX este 24 de febrero: pierde 1,02% durante la apertura de la jornada

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el ATX, que empieza la sesión del martes 24 de febrero con bajadas del 1,02%, hasta los 5.758,23 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice pone el fin a dos sesiones de tendencia positiva.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX registra una subida 1%, por lo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 40,15%. El ATX se sitúa un 1,07% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 7,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

