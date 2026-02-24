Euro: cotización de cierre hoy 24 de febrero en México

El euro se negoció al cierre a 20,23 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% con respecto a los 20,23 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un descenso 0,37%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una disminución del 8,72%.

Si confrontamos la cifra con jornadas anteriores, invirtió el valor de la sesión previa, cuando se saldó con un ascenso del 0,44%, sin lograr establecer una tendencia definida. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (9,04%), de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en este momento.