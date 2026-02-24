Noticias

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,49% al cierre de este 24 de febrero

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que cerró la jornada en los mercados del martes 24 de febrero con leves ascensos del 0,49%, hasta los 70.976,53 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 71.114,37 puntos y la cifra mínima de 69.853,60 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,77%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano registra una disminución del 0,25%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 10,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

