El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 24 de febrero con ganancia de 0,26%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buen inicio de sesión para el Russell 2000, que comienza la sesión del martes 24 de febrero con leves ascensos del 0,26%, hasta los 2.627,88 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el selectivo pone fin a dos jornadas seguidas con tendencia negativa.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 acumula una disminución del 0,71%. El Russell 2000 se sitúa un 3,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 4,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).

