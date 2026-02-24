El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 24 de febrero con ganancia de 0,26%

Buen inicio de sesión para el Russell 2000, que comienza la sesión del martes 24 de febrero con leves ascensos del 0,26%, hasta los 2.627,88 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el selectivo pone fin a dos jornadas seguidas con tendencia negativa.
Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 acumula una disminución del 0,71%. El Russell 2000 se sitúa un 3,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 4,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.508,22 puntos).