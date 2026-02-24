Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 24 de febrero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy 24 de febrero en Guatemala

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,37% frente a los 7,49 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 2,34%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un descenso del 0,09%.

Con respecto a jornadas previas, dio la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó una bajada del 2,08%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia estable. La volatilidad de esta semana fue de 24,71%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (18,17%), de modo que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

