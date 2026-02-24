Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 24 de febrero en Canadá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy 24 de febrero en Canadá

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,14% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando cerró con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento 0,15%; por contra en el último año acumula aún una bajada del 0,45%.

Con respecto a días previos, suma dos sesiones sucesivas en dígitos positivos. La volatilidad referente a estos siete días es de 2,87%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (4,96%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal últimamente.

