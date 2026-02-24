Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 24 de febrero de EUR a BOB

Tras la apertura bursátil el euro se negocia en la sesión de hoy a 8,07 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,43% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 7,96 bolivianos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,98% y desde hace un año aún conserva un ascenso del 7,06%.

Respecto a días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó un descenso del 1,93%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, así que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.