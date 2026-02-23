Valor de apertura del euro en Guatemala este 23 de febrero de EUR a GTQ

El euro se negocia en la sesión de hoy a 9,04 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,06% comparado con el dato de la jornada anterior, que fue de 9,04 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota una subida 1,7%, por ello desde hace un año aún mantiene una subida del 7,58%.

Con respecto a fechas previas, acumula dos sesiones seguidas de ganancias. La volatilidad de esta semana presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de manera que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado últimamente.