Valor de apertura del dólar en Guatemala este 23 de febrero de USD a GTQ

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 7,66 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 0% con respecto a los 7,66 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,13%; pero en el último año acumula aún un descenso del 0,1%.

Si comparamos el dato con días pasados, pone el fin a tres sesiones de racha. La volatilidad referente a estos siete días presenta un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible en fechas recientes.