Top 10 Netflix Estados Unidos: ‘La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model’ arrasa el ranking de las más vistas hoy

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos

1. La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model’ (Reality Check: Inside America’s Next Top Model)

Modelos, jueces y figuras clave de America’s Next Top Model’, como Tyra Banks, analizan el controvertido legado del programa en esta reveladora serie documental.

2. El agente nocturno

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

3. Últimas palabras célebres: Eric Dane (Famous Last Words: Eric Dane)

En esta emotiva entrevista, el fallecido actor y activista contra la ELA Eric Dane dejó su último mensaje para el mundo, destinado a emitirse tras su muerte.

4. The Hunting Party

Tras una explosión en una prisión secreta, el asesino en serie Richard Harris se escapa. Bex Henderson, una exagente del FBI, es llamada de nuevo para detenerlo antes de que vuelva a matar.

5. Love Is Blind

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

6. El abogado del Lincoln

Después de un accidente, el famoso abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera (y su coche de marca) cuando acepta un caso de asesinato.

7. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

8. Sommore: Chandelier Fly

Sommore, la reina de la comedia, habla con estilo, desparpajo y sin pelos en la lengua sobre cualquier cosa, desde temas candentes hasta escándalos de famosos.

9. Katt Williams: The Last Report

De vuelta para su cuarto especial de stand-up de Netflix, el icono de la comedia Katt Williams ofrece sus famosas y atrevidas opiniones sobre conspiraciones, celebridades y el mundo en general.

10. Soy Gordon Ramsay (Being Gordon Ramsay)

Este documental gastronómico acompaña al famoso chef Gordon Ramsay mientras compagina su vida familiar, su imperio mundial y su proyecto más importante hasta el momento.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.