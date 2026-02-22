El top de las mejores series de Prime Video en Estados Unidos

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video Estados Unidos

1. 56 días (56 Days)

Después de hallar un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver Kennedy y su novia, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días.

2. Detective Alex Cross (Cross)

Sigue las investigaciones del brillante psicólogo forense y detective de la Policía de DC, Alex Cross. Junto con su mejor amigo y socio, el detective John Sampson, Cross analiza las mentes de asesinos despiadados mientras protege a su familia del mundo criminal.

3. Beast Games

Unos increíbles 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales por una oportunidad de ganar un enorme premio en efectivo de 5 millones de dólares. Semana a semana, los concursantes utilizarán su fuerza e ingenio para permanecer en el juego, ¡con la esperanza de ser el ganador multimillonario!

4. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

5. Operación Fortune: El gran engaño

La historia de un agente que es reclutado por una alianza de inteligencia global para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales.

6. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

7. Click

Michael Newman (Adam Sandler), un arquitecto muy ocupado que trata de progresar y tener tiempo para su mujer Donna (Kate Beckinsale) y sus dos hijos, compra un mando a distancia que parece que no sólo le permite controlar su televisión y su estéreo, sino, virtualmente, toda su vida. Rápidamente, Michael se vuelve adicto a este torrente de poder..

8. El robo (Steal)

Un día normal en Lochmill Capital se ve alterado cuando unos ladrones irrumpen y obligan a punta de pistola a Zara y a su mejor amigo Luke a cumplir sus exigencias. El detective Rhys se enfrenta a una carrera contrarreloj para descubrir quién ha robafo los 4000 millones de libras y por qué.

9. My Mother's Wedding

Tres hermanas regresan a su casa para la tercera boda de su madre. Pero madre e hijas se ven obligadas a volver a visitar el pasado y confrontar el futuro, con la ayuda de un colorido grupo de invitados inesperados a la boda.

10. La meta es el amor (Relationship Goals)

Cuando la productora de TV Leah Caldwell pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su es, Jarrett Roy llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro "La meta es el amor", que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah exploran el libro. Leah se enfoca en su carrera hasta que la química con su ex desafía sus prioridades.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.