Ranking de Netflix en España: estas son las películas favoritas del momento

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más vistas en Netflix España puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix España

1. Checkmates

2. Prometheus

Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, en el que sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

3. El vínculo sueco (Den svenska länken)

En esta historia real, un burócrata sueco se convierte en un insólito héroe de guerra en su intento de salvar judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

4. El arte de vivir bajo la lluvia (The Art of Racing in the Rain)

El argumento está basado en la novela publicada por Garth Stein, la cual responde al mismo nombre que el filme. La historia combina diferentes sentimientos y situaciones comprometidas para la sociedad como son el dolor, la liberación, el cariño o el riesgo. Enzo, un perro que ha experimentado muchas aventuras interesantes a lo largo de su vida, es el personaje que pone voz a la película. Pese a no ser una persona de carne y hueso, este entrañable animal será capaz de dar diferentes lecciones a los seres humanos sobre cuál tendría que ser la manera adecuada de actuar sea cual sea la situación en la que se encuentren.

5. Reunion

6. Hermandad: Estado de terror (Salve Geral: Irmandade)

En medio de una ola de violencia inédita que sacude São Paulo, una abogada ligada al mundo criminal debe pactar con la policía para salvar a su sobrina secuestrada.

7. GOAT: Como cabras (GOAT)

Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que ¡los pequeños saben jugar!.

8. El tour universitario con Joe (Joe's College Road Trip)

En esta alocada aventura, Joe, el hermano faltón de Madea, se lleva de viaje a su nieto, criado entre algodones, para que sepa cómo es la vida antes de ir a la universidad.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. Kung Fu Panda: El Caballero del Dragón

Durante una merecida gira gastronómica por China, acusan injustamente a Po de hacer un uso indebido de un arma mágica. Para recuperar su reputación, Po recurre a la ayuda de una guerrera inglesa impaciente y juntos emprenden una búsqueda épica.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.