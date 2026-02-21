Fuertes lluvias se reportarán en estos distritos de Lima este 21 de febrero, según pronóstico del clima del Senamhi

Las precipitaciones, típicas del verano limeño, se esperan principalmente en horas vespertinas y nocturnas, siendo consecuencia de las condiciones climáticas en la cuenca media y alta de Lima. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este sábado 21 de febrero Lima Metropolitana experimentará condiciones climáticas variables, con predominio de cielos nublados y posibilidad de lluvias en distintas zonas de la ciudad.

En Lima Este, que abarca distritos como Surco, La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho y El Agustino, se prevé una temperatura máxima de 31 °C y mínima de 20 °C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y tendencia a cielo nublado por la tarde, acompañada de lluvias ligeras.

En Lima Oeste y el Callao, donde se encuentran distritos como Magdalena del Mar, San Miguel, Bellavista y Ventanilla, la temperatura alcanzará una máxima de 27 °C y mínima de 22 °C. Por la mañana, el cielo permanecerá nublado, variando luego a nubes dispersas, con ráfagas de viento y lluvia ligera durante la tarde.

Senamhi recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y la posibilidad de precipitaciones, especialmente al transitar por zonas expuestas a vientos y lluvia.

Fuerte lluvias se registró en distrito de Lima

La inusual lluvia de verano sorprendió a distritos como Miraflores, Santiago de Surco y La Molina, alterando la rutina en Lima Metropolitana. (Senamhi)

El Senamhi informó que la noche del viernes 20 de febrero y la madrugada del sábado 21 se registraron lluvias en varios distritos de Lima Metropolitana, cumpliéndose el aviso naranja N°054 emitido días antes, el cual advertía sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa.

En el este de Lima, los distritos de Chosica y Chaclacayo registraron acumulados de 3,5 mm y 1,5 mm de agua, respectivamente. Además, distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate y El Agustino reportaron precipitaciones intensas, acompañadas de ráfagas de viento, conforme a lo previsto por el aviso del Senamhi. La nubosidad se desplazó hacia el mar y las lluvias alcanzaron rápidamente distintas zonas urbanas, lo que dejó calles mojadas y pequeños aniegos en puntos como la carretera Panamericana Norte, el óvalo Habich y la avenida Tomás Valle.

El aviso meteorológico del Senamhi, vigente desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero, indica: “Se espera continuidad de lluvias acompañadas de ráfagas de viento de hasta 25 km/h y aumento de la cobertura nubosa, especialmente durante la tarde y noche”. Se prevén acumulados de entre 0,2 y 5 mm/día en la costa central, incluyendo Lima, por lo que se mantiene el riesgo de fenómenos meteorológicos peligrosos.

La alerta está vigente no solo para Lima Metropolitana sino también para otras provincias de la región: Barranca, Cañete, Huaral y Huaura.

Las autoridades y el Senamhi exhortan a la población a permanecer atenta a los reportes meteorológicos, monitorear el estado de las calles y zonas propensas a aniegos, y seguir de manera estricta las instrucciones oficiales para prevenir accidentes, proteger su integridad y minimizar daños materiales derivados de las precipitaciones. Además, recomiendan mantener cuidados especiales con niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida durante los periodos de lluvia intensa.