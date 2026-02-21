Previsión del clima en Nueva York para antes de salir de casa este 21 de febrero

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 21 de febrero, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Nueva York.

En Nueva York se espera una temperatura máxima de 9 grados centígrados y una mínima de 3 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 2% durante el día y del 60% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 82% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 16 kilómetros por hora en el día y los 16 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 2.

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado homónimo en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos muy cálidos y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calientes.

El frío y las lluvias constantes generan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más fríos son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registra entre julio y agosto.

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.