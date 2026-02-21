Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en San Francisco de Macoris

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en San Francisco de Macoris para este sábado.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en San Francisco de Macoris es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 16% en el transcurso del día y del 10% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 17 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría del país dominicano, el clima que predomina es tropical.

Lo meses más cálidos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en esta ciudad dominicana, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.