Noticias

Clima en República Dominicana: temperatura y probabilidad de lluvia para La Romana este 21 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este sábado, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en La Romana.

El clima para este sábado en La Romana alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 9%, durante el día; y del 4%, con una nubosidad del 22%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, el clima en La Romana es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

Clima en República DominicanaClima en La RomanaClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa Ataques de phishing

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

Averigua la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Prepárate antes de salir: esta

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio de este sábado 21 de febrero

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Prepárate antes de salir: este

Las películas de Prime Video en España para engancharse este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las películas de Prime Video

Ranking de Netflix en España: estas son las películas favoritas del momento

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Ranking de Netflix en España: