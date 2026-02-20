Noticias

Valor de apertura del euro en Guatemala este 20 de febrero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Guatemala este 20 de febrero de EUR a GTQ

El euro se cotiza en el día de hoy a 9,02 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,07% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando marcó 8,84 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una subida 1,32%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 7,38%.

Con respecto a fechas previas, con este valor interrumpe la racha negativa que marcaba en las cuatro jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presenta un comportamiento inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

