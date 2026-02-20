Noticias

Valor de apertura del dólar en Canadá este 20 de febrero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Canadá este 20 de febrero de USD a CAD

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,13% frente a los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,71%; pero en el último año aún mantiene una bajada del 1,13%.

Si comparamos el dato con jornadas pasadas, da la vuelta al dato de la jornada previa cuando experimentó una disminución del 0,44%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en estas fechas.

