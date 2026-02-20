Dólar: cotización de cierre hoy 20 de febrero en Canadá

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,01% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,6%; aunque desde hace un año todavía mantiene una disminución del 1,24%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, cambió el sentido del resultado previo, donde se anotó un descenso del 0,44%, sin ser capaz de establecer una tendencia definida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es manifiestamente inferior a los números conseguidos para el último año (4,97%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.