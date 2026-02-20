El pronóstico del tiempo en Rosario hoy, viernes 20 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Este viernes 20 de febrero de 2026 se presenta con tiempo estable y caluroso en Rosario, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada tendrá una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 30°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día y no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia en 0%.

Durante la mañana el ambiente será templado, con viento leve a moderado entre 13 y 22 km/h y presencia de sol entre algunas nubes. Por la tarde el termómetro llegará a los 30°C, consolidando una jornada típicamente veraniega. Hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 22°C, con cielo algo nublado y condiciones estables.

La imagen muestra un pronóstico meteorológico detallado para la ciudad de La Plata, Buenos Aires, cubriendo un período de siete días con temperaturas, probabilidad de precipitación y vientos. (SMN)

El sábado 21 marcará un leve aumento de la inestabilidad. Se prevé una máxima de 28°C y mínima de 17°C, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas entre el 10% y el 40%, especialmente durante la tarde. El viento será leve, lo que podría favorecer el desarrollo de algunas precipitaciones puntuales.

El domingo 22 continuará con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias, entre 0% y 10%, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 29°C. En síntesis, Rosario tendrá un viernes plenamente soleado y caluroso, mientras que el fin de semana presentará algo más de nubosidad y posibilidad de chaparrones aislados, aunque sin fenómenos generalizados.

El pronóstico del estado del tiempo en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El pronóstico del tiempo en el resto del país

Ciudad de Buenos Aires experimentará un fin de semana templado con temperaturas máximas de 28 °C y ráfagas nocturnas de viento de hasta 50 km/h, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advierte que se mantiene una alerta roja por calor extremo en áreas como el límite entre Corrientes y Chaco, afectando localidades como Berón de Estrada, Itatí, General Paz, Empedrado, Saladas, San Cosme y Corrientes capital. Igualmente, en Chaco las zonas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando atraviesan la misma condición extrema.

Durante el viernes, la mínima prevista es de 19 °C y la máxima de 28 °C, con cielo apenas nublado en la mañana y la noche y despejado de tarde. El sábado registrará un leve incremento térmico, con temperaturas entre 20 °C y 28 °C y nubosidad variable, sin precipitaciones esperadas.

El domingo continuará con ambiente seco y cielo mayormente nublado, manteniéndose mínimas de 21 °C y máximas de 28 °C. Para las noches de viernes, sábado y domingo, las ráfagas de viento del este podrían alcanzar los 50 km/h.

El lunes presentará un inicio parecido al domingo, con aumento de la mínima a 22 °C y la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y noche, con una probabilidad de 40% y máxima de 28 °C. El martes la temperatura ascenderá ligeramente con un tope de 29 °C y cielo mayormente nublado.

El pronóstico hasta el jueves señala valores que oscilarán entre 19 °C y 28 °C con nubosidad parcial, y para el miércoles se prevé un repunte de viento del este, estimado en 31 km/h.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 26 de febrero de 2026, indica temperaturas máximas de hasta 29°C, cielos mayormente despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones. (SMN)

El SMN extiende la alerta naranja por calor extremo a toda la provincia de Formosa, al oeste de Chaco y el este de Misiones. Las alertas amarillas afectan zonas de Corrientes, Misiones, Neuquén y Salta, y se registran altas temperaturas especialmente en Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas en 11 provincias: Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. En San Luis, áreas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón permanecen bajo alerta naranja.

Las tormentas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos lapsos y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados entre 25 y 50 mm, superables localmente. Alertas inmediatas del SMN advierten riesgos de lluvias intensas y granizo en Formosa (Ciudad, Laishi, Patino y Pirane) y Chaco (Almirante Brown, Bermejo, General Güemes, General San Martín y Maipu).

¿Cómo es el clima en Rosario?

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, Rosario es también la tercera más poblada del país antecedida por Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

A lo largo del año, el clima en la capital varía entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elmás seco.