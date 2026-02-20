El pronóstico del tiempo en La Plata hoy, 20 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Este viernes 20 de febrero de 2026 se presenta con tiempo estable y plenamente veraniego en La Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada tendrá una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 27°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día y no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia en 0%.

Durante la mañana el ambiente será templado, con temperaturas en ascenso y viento moderado entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde el termómetro llegará a los 27°C, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en horas vespertinas. Por la noche el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C.

La imagen muestra un pronóstico meteorológico detallado para la ciudad de La Plata, Buenos Aires, cubriendo un período de siete días con temperaturas, probabilidad de precipitación y vientos. (SMN)

El sábado 21 mantendrá características similares. Se espera una mínima de 17°C y una máxima de 27°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. El viento continuará soplando de manera moderada, con posibles ráfagas intensas durante algunos momentos del día.

El domingo 22 seguirá estable, con temperaturas entre 17°C y 27°C y cielo algo nublado. No se esperan precipitaciones y el ambiente será agradable, consolidando un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas en la capital bonaerense. En síntesis, tanto el viernes como el sábado y domingo estarán marcados por el tiempo seco, temperaturas moderadas y viento con algunas ráfagas, pero sin fenómenos de inestabilidad.

El pronóstico del tiempo en el resto del país

Ciudad de Buenos Aires experimentará un fin de semana templado con temperaturas máximas de 28 °C y ráfagas nocturnas de viento de hasta 50 km/h, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advierte que se mantiene una alerta roja por calor extremo en áreas como el límite entre Corrientes y Chaco, afectando localidades como Berón de Estrada, Itatí, General Paz, Empedrado, Saladas, San Cosme y Corrientes capital. Igualmente, en Chaco las zonas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando atraviesan la misma condición extrema.

Durante el viernes, la mínima prevista es de 19 °C y la máxima de 28 °C, con cielo apenas nublado en la mañana y la noche y despejado de tarde. El sábado registrará un leve incremento térmico, con temperaturas entre 20 °C y 28 °C y nubosidad variable, sin precipitaciones esperadas.

El domingo continuará con ambiente seco y cielo mayormente nublado, manteniéndose mínimas de 21 °C y máximas de 28 °C. Para las noches de viernes, sábado y domingo, las ráfagas de viento del este podrían alcanzar los 50 km/h.

El lunes presentará un inicio parecido al domingo, con aumento de la mínima a 22 °C y la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y noche, con una probabilidad de 40% y máxima de 28 °C. El martes la temperatura ascenderá ligeramente con un tope de 29 °C y cielo mayormente nublado.

El pronóstico hasta el jueves señala valores que oscilarán entre 19 °C y 28 °C con nubosidad parcial, y para el miércoles se prevé un repunte de viento del este, estimado en 31 km/h.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 26 de febrero de 2026, indica temperaturas máximas de hasta 29°C, cielos mayormente despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones. (SMN)

El SMN extiende la alerta naranja por calor extremo a toda la provincia de Formosa, al oeste de Chaco y el este de Misiones. Las alertas amarillas afectan zonas de Corrientes, Misiones, Neuquén y Salta, y se registran altas temperaturas especialmente en Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas en 11 provincias: Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. En San Luis, áreas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón permanecen bajo alerta naranja.

Las tormentas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos lapsos y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados entre 25 y 50 mm, superables localmente. Alertas inmediatas del SMN advierten riesgos de lluvias intensas y granizo en Formosa (Ciudad, Laishi, Patino y Pirane) y Chaco (Almirante Brown, Bermejo, General Güemes, General San Martín y Maipu).

El pronóstico del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

La Plata y el clima a lo largo del año

Ubicada a 56 km al sudeste de Buenos Aires la “ciudad de los estudiantes” es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cursos que la convierten en la quinta capital más importante de Argentina en el segmento de “Turismo de Reuniones”.

Una de las características de La Plata es que la mayor parte del año presenta un clima nublado, sus inviernos son fríos y con vientos, mientras que los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.