Clima: las temperaturas que predominarán este 20 de febrero en Córdoba

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Córdoba.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 29 grados, la probabilidad de lluvia será del 13%, con una nubosidad del 21%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 78%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

Templado: el clima diario en Córdoba

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. El Verano eshúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen producirse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. No obstante en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

