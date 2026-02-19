Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 19 de febrero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 19 de febrero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,34% frente al valor de la sesión previa, que fue de 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,14%, por lo que en el último año todavía mantiene un ascenso del 2,11%.

Comparando este dato con el de días pasados, dio la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó una disminución del 0,13%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. La cifra de la volatilidad fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

